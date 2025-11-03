Maxi blitz a Macerata scoperta centrale dello spaccio | 25 kg di droga sequestrati e un arresto a Colbuccaro

Un uomo di 31 anni arrestato a Macerata: sequestrati 25 kg di droga in una centrale dello spaccio a Colbuccaro. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Maxi blitz a Macerata, scoperta centrale dello spaccio: 25 kg di droga sequestrati e un arresto a Colbuccaro

News recenti che potrebbero piacerti

MACERATA - La replica dell'ex dirigente del Comune Gianluca Puliti a FdI, Lega, Forza Italia e Udc: «Si concentrano sulla denigrazione e sul depistaggio, in modo da confondere le acque e allontanare l’attenzione dal focus vero del problema. Il sindaco è il pr - facebook.com Vai su Facebook

Maxi blitz a Macerata, scoperta centrale dello spaccio: 25 kg di droga sequestrati e un arresto a Colbuccaro - Un uomo di 31 anni arrestato a Macerata: sequestrati 25 kg di droga in una centrale dello spaccio a Colbuccaro. Da virgilio.it

Macerata, blitz nel locale notturno: lavoratori in nero e scarsa sicurezza, scattano chiusura e mai multa da 50mila euro - Blitz nel locale notturno: lavoratori in nero (e anche irregolari) e scarsa sicurezza, scattano chiusura (poi revocata dopo la regolarizzazione della posizione) e maxi multa da ... Scrive msn.com