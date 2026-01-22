Blitz anticamorra a Caserta | 17 arresti per droga estorsione e omicidio

Da fanpage.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella provincia di Caserta, un'operazione antimafia ha portato all'arresto di 17 persone accusate di reati che vanno dall'estorsione all'omicidio, con l'aggravante del metodo mafioso. L'intervento, eseguito all'alba, mira a contrastare le attività criminali legate alla camorra e a rafforzare la sicurezza nel territorio.

Blitz all'alba nel Casertano: ordinanza cautelare per 17 persone, le accuse vanno dall'estorsione all'omicidio, con l'aggravante del metodo mafioso.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Roma, blitz contro il clan Senese: 14 arresti per detenzione illecita di armi, tentati omicidio ed estorsione

Leggi anche: Blitz anticamorra a Castellammare: 11 arresti del clan D'Alessandro

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Blitz anticamorra a Caserta: 17 arresti per droga, estorsione e omicidio.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.