Blitz anticamorra a Caserta | 17 arresti per droga estorsione e omicidio
Nella provincia di Caserta, un'operazione antimafia ha portato all'arresto di 17 persone accusate di reati che vanno dall'estorsione all'omicidio, con l'aggravante del metodo mafioso. L'intervento, eseguito all'alba, mira a contrastare le attività criminali legate alla camorra e a rafforzare la sicurezza nel territorio.
Blitz all'alba nel Casertano: ordinanza cautelare per 17 persone, le accuse vanno dall'estorsione all'omicidio, con l'aggravante del metodo mafioso.🔗 Leggi su Fanpage.it
