Roma blitz contro il clan Senese | 14 arresti per detenzione illecita di armi tentati omicidio ed estorsione
Maxi blitz di dda e carabinieri contro la criminalità organizzata a Roma. Nella mattinata del 5 dicembre, sono state arrestate 14 persone accusate, a vario titolo, di tentato omicidio e detenzione illecita di armi da sparo. Tra gli episodi contestati, anche un tentativo di sequestro di persona, e un tentativo di estorsione entrambi aggravati dal metodo mafioso e dal fine di agevolare le attività del clan Senese. Nell’ultimo caso, la tentata estorsione ha riguardato un gioielliere della Capitale su cui convergevano gli interessi anche del clan Di Lauro, attivo nella provincia di Napoli, da parte di un malvivente romano che avrebbe lasciato falsamente intendere di essere un emissario della famiglia Senese, determinando così la reazione violenta sia del sodalizio campano che di quello capitolino, rappresentato da Angelo Senese, fratello del più noto Michele, con conseguente richiesta “risarcitoria”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altre letture consigliate
#Roma Colpo al clan #Senese: in corso un maxi blitz dei carabinieri su delega dei pm della DDA. Disposta la custodia cautelare in carcere per 14 persone accusate, a vario titolo, di reati tra cui tentato omicidio e tentato sequestro di persona aggravato dal m Vai su X
Fiumi di cocaina da Roma alla Marsica: maxi-blitz all’alba, 17 indagati https://www.terremarsicane.it/fiumi-di-cocaina-da-roma-alla-marsica-maxi-blitz-allalba-17-indagati/ - facebook.com Vai su Facebook
Blitz contro il clan Senese: 14 arresti a Roma. Sotto accusa 2 tentati omicidi e il sequestro di un gioielliere nella Capitale - Arrestate questa mattina 14 persone legate al clan Senese: tra le accuse, a vario titolo, due tentati omicidi avvenuti a Ro ... Segnala quotidiano.net
Maxi blitz contro la criminalità organizzata a Roma: 14 arresti legati al clan Senese - Sono state arrestate 14 persone accusate, a vario titolo, di tentato omicidio, detenzione illecita di armi da sparo, te ... Come scrive tg.la7.it
Droga, armi, estorsione: maxi blitz dei carabinieri contro il clan Senese nella Capitale - Tentato omicidio, detenzione illecita di armi da sparo, tentato sequestro di persona aggravato dal metodo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso e (in alcune ipotesi) dal fine di agevolare ... msn.com scrive
Clan Senese, 14 arresti a Roma: nell'inchiesta emerge la reazione violenta dei Di Lauro - Arrestate 14 persone accusate, a vario titolo, di tentato omicidio, detenzione illecita di armi da sparo, ... Secondo msn.com
Roma, blitz dei carabinieri contro il clan Senese: i militari in azione - I carabinieri del Comando Provinciale di Roma, con l’ausilio di reparti speciali e specializzati dell’Arma, stanno dando esecuzione ... stream24.ilsole24ore.com scrive
Mafia: Maxi blitz a Roma al clan Senese, 14 arresti - Maxi blitz dei carabinieri del Comando Provinciale di Roma, su delega dei pm della Direzione Distrettuale Antimafia, in relazione al clan Senese. Si legge su rainews.it