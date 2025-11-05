Tagli all’IIT la sindaca Salis si appella al governo | Non possiamo perdere giovani talenti della ricerca

La sindaca di Genova Silvia Salis sul definanziamento dell'IIT: “Un taglio di 15 milioni significherebbe una perdita di circa 300 ricercatori, chiediamo al governo un’attenzione particolare”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

tagli all8217iit sindaca salisTagli all’IIT, la sindaca Salis si appella al governo: “Non possiamo perdere giovani talenti della ricerca” - La sindaca di Genova Silvia Salis sul definanziamento dell'IIT: “Un taglio di 15 milioni significherebbe una perdita di circa 300 ricercatori, chiediamo al ... Riporta ilsecoloxix.it

Tagli a IIT, il direttore Metta: "Non mandiamo via nessuno, ma la ricerca rallenterà" - "Non manderemo via i nostri ricercatori, ma andranno rimodulate le entrate di studenti e dottorandi che arrivano con le borse di studio. Scrive primocanale.it

tagli all8217iit sindaca salisSilvia Salis a Fanpage: “Governo miope sui tagli all’IIT, colpire la ricerca mette a rischio futuro del Paese” - Nella nuova legge di Bilancio, il governo di Giorgia Meloni prevede una riduzione di 15 milioni al finanziamento dell'Istituto Italiano di Tecnologia di ... fanpage.it scrive

