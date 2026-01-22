Bibbiena Lista di Comunità | Il centro diurno riapre dopo 18 mesi lasciati sulle spalle delle famiglie
Il Centro diurno di Bibbiena riapre il 23 gennaio dopo 18 mesi di chiusura. Questa riapertura rappresenta un’opportunità importante per le persone con disabilità e le loro famiglie, offrendo un servizio di supporto e socializzazione. La struttura torna ad essere un punto di riferimento nel territorio, contribuendo al benessere e all’inclusione delle persone coinvolte.
Arezzo, 22 gennaio 2026 – Domani, 23 gennaio, il Centro diurno per persone con disabilità di Bibbiena riapre finalmente le porte. È una notizia che accogliamo con sincera soddisfazione, prima di tutto per le famiglie e per gli operatori, che per oltre un anno e mezzo hanno sostenuto un carico enorme di responsabilità, fatica e incertezza. A loro va il nostro ringraziamento più profondo per la professionalità e l’abnegazione dimostrate in questi mesi difficili. Questa riapertura, però, non può essere raccontata come se fosse l’inaugurazione di un “nuovo” servizio, né come un percorso lineare e privo di criticità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
