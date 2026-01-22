Il Centro diurno di Bibbiena riapre il 23 gennaio dopo 18 mesi di chiusura. Questa riapertura rappresenta un’opportunità importante per le persone con disabilità e le loro famiglie, offrendo un servizio di supporto e socializzazione. La struttura torna ad essere un punto di riferimento nel territorio, contribuendo al benessere e all’inclusione delle persone coinvolte.

Arezzo, 22 gennaio 2026 – Domani, 23 gennaio, il Centro diurno per persone con disabilità di Bibbiena riapre finalmente le porte. È una notizia che accogliamo con sincera soddisfazione, prima di tutto per le famiglie e per gli operatori, che per oltre un anno e mezzo hanno sostenuto un carico enorme di responsabilità, fatica e incertezza. A loro va il nostro ringraziamento più profondo per la professionalità e l’abnegazione dimostrate in questi mesi difficili. Questa riapertura, però, non può essere raccontata come se fosse l’inaugurazione di un “nuovo” servizio, né come un percorso lineare e privo di criticità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bibbiena, Lista di Comunità: “Il centro diurno riapre, dopo 18 mesi lasciati sulle spalle delle famiglie”

Investimenti al Fermi di Bibbiena: sopralluogo della Provincia, assente il ComuneLe consigliere Mancianti e Canaccini della Lista di Comunità ringraziano l'efficienza del presidente Polcri, denunciando però l'assenza della Giunta comunale e il rifiuto di quest'ultima di contribu ... arezzonotizie.it

Lista di Comunità: Democrazia al cellulare. A Bibbiena il Consiglio Comunale diventa un salotto privato tra silenzi e smartphoneIl gruppo Lista di Comunità stigmatizza il comportamento della Giunta e della maggioranza, accusate di aver trasformato la massima assise cittadina in un adempimento burocratico da sbrigare tra ... lanazione.it

