In seguito alle tensioni recenti sul fronte produttivo, si è svolto un incontro tra i sindacati e la Regione Emilia-Romagna riguardo alla situazione dello stabilimento Beko di Biandronno. I rappresentanti sindacali hanno avanzato la richiesta di riduzione della Cassa integrazione, nel tentativo di trovare soluzioni che garantiscano stabilità occupazionale e continuità aziendale in un contesto di incertezza.

Biandronno, 13 gennaio 2026 – Caso Beko, si apre uno spiraglio dopo i recenti scricchiolii sul fronte produttivo. La giornata di oggi, martedì 13 gennaio 2026, ha segnato un momento di protesta e confronto per il futuro industriale dello stabilimento di Cassinetta di Biandronno, dove si producono elettrodomestici, là dove già ebbero sede gli impianti di Whirlpool e, prima ancora, Ignis. Le lavoratrici e i lavoratori del sito hanno risposto compatti alla chiamata dei sindacati Fim, Fiom e Uilm, incrociando le braccia per 8 ore di sciopero che hanno portato al blocco totale dell'attività produttiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Beko: presidio e incontro in Regione, i sindacati chiedono la riduzione della Cassa

Leggi anche: Menarini Bus di Flumeri: i sindacati chiedono un incontro urgente

Leggi anche: Beko, assemblea dei lavoratori. Il ’nodo’ della cassa integrazione

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La crisi Beko di Cassinetta di Biandronno finisce (di nuovo) in Regione. Operai sul piede di guerra: “Sciopero e presidio”; Martedì 13 gennaio sciopero dei lavoratori Beko, presidio davanti alla Regione Lombardia; Beko, audizione in Regione. Sciopero e presidio: pullman da Cassinetta a Milano; Martedì sciopero e presidio in regione dei lavoratori Beko.

Beko, gli operai di Cassinetta in presidio a Palazzo Lombardia: “Promesse di investimenti non mantenute” - Gli operai chiedono gli investimenti promessi nell'accordo con l'azienda: "Non possiamo vivere con lo spauracchio di non sapere cosa succederà" ... ilfattoquotidiano.it