Andrea Berton, chef e appassionato tifoso del Milan, commenta il ritorno di Adriano Galliani alla guida del club. Secondo Berton, questa scelta rappresenta un momento importante per i rossoneri, che potranno beneficiare della sua esperienza e conoscenza per rafforzare il progetto sportivo e consolidare la posizione del team nel calcio italiano. Un ritorno che potrebbe segnare un nuovo capitolo nella storia recente del club.

Mesi fa, intorno al mondo Milan, girava un'ipotesi che aveva già fatto scaldare il cuore di tutti i tifosi rossoneri: un possibile ritorno di Adriano Galliani all'interno della dirigenza. A differenza del vecchio ruolo di AD, Galliani doveva ricoprire il ruolo di Head of Football. Andrea Berton, chef e noto tifoso rossonero, ha voluto spendere alcune parole ai microfoni di Sportitalia Mercato, su Sportitalia, proprio sul possibile ritorno del Condor a Milano. Ecco, di seguito, le sue parole: LEGGI ANCHE: Milan, giorni spumeggianti: doppio colpo in difesa! Saelemaekers recupera? Maignan rinnova! Milan, le parole di Berton: "Se ci fosse un ritorno di Adriano Galliani sarebbe un momento importante per il Milan, chi meglio di lui potrebbe dare nuove idee e esportare esperienza che ha lui. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Berton: ” Ritorno di Galliani al Milan? Momento importante per i rossoneri”

