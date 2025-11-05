Scaroni | Ritorno di Galliani? Al momento non ho novità Se RedBird vorrà…
Dopo l'assemblea degli Azionisti, Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni su Galliani. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#Scaroni: "Ritorno di Galliani? Per il momento non ho nessuna novità. #Galliani è un grande amico del #Milan, l'ho visto anche nella partita contro la Roma. Sicuramente non entra nel Consiglio del Milan. Se poi il nostro azionista RedBird vorrà trovargli un r - X Vai su X
Il presidente del Milan, Paolo #Scaroni, ha parlato al termine del Consiglio d’Amministrazione del club rossonero. Ecco le sue dichiarazioni più importanti, precisando, per una più completa informazione, di visitare sito o app di MilanNews per leggere le dichia - facebook.com Vai su Facebook
Scaroni svela tutto: da Galliani alla new entry in società, cos’ha detto il presidente del Milan - Il presidente rossonero ha fatto chiarezza in conferenza stampa: focus sulle nuove figure del Consiglio d'amministrazione. Da spaziomilan.it
Scaroni: “Ritorno di Galliani al Milan? Vi dico che…” - Paolo Scaroni è intervenuto al Consiglio d'Amministrazione del club rossonero in cui ha parlato di un possibile ritorno di Galliani L'articolo Scaroni: “Ritorno di Galliani al Milan? msn.com scrive
Scaroni: "Milan-Como a Perth non per soldi. Galliani? Per ora nessun ritorno" - Giornata importante per il Milan che ha approvato, in presenza dell'Assemblea degli azionisti, il terzo bilancio utile consecutivo per la prima volta nella sua storia. Si legge su msn.com