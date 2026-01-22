Davide Bergamini, ex leghista, ha ufficialmente aderito al gruppo di Forza Italia, suscitando reazioni contrastanti tra i rappresentanti della Lega. La sua scelta riflette le recenti tensioni interne e il mutato scenario politico, con alcuni esponenti di Forza Italia che esprimono soddisfazione, mentre i leghisti mostrano disappunto. La decisione di Bergamini evidenzia i cambiamenti in atto nel panorama parlamentare italiano, segnato da alleanze e dissensi.

I forzisti esultano, i leghisti mugugnano. Lui sorride. D’altra parte, tutti sanno che era solo questione di tempo e, l’altro giorno, l’aula ha ratificato il passaggio di Davide Bergamini dal gruppo parlamentare del Carroccio a quello degli azzurri. La segretaria regionale di Forza Italia Rosaria Tassinari, assieme al coordinatore provinciale Fabrizio Toselli spiegano che quella di Bergamini è "una presenza che potrà offrire un supporto al rafforzamento dell’azione politica e al confronto con le esigenze del territorio". Sul Carlino, parla direttamente il deputato che coglie l’occasione anche per mettere in fila alcuni concetti sul futuro a partire dalle scelte che occorrerà prendere sul territorio e nel suo comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bergamini, l'approdo a FI: "Tra Ucraina e Vannacci. Lega, non mi ritrovo più"

