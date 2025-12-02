Slitta approdo in Cdm del decreto Ucraina I dubbi della Lega
Roma, 2 dic. (askanews) – Appare e scompare nel giro di qualche ora. Il decreto per prorogare l’autorizzazione a cedere mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari all’Ucraina diventa un caso ancora prima di essere presentato all’esame del governo. Alle nove di mattina a tutti i ministeri viene recapitata la convocazione del pre Consiglio, in vista della riunione dell’esecutivo prevista per giovedì pomeriggio: un ordine del giorno decisamente corposo, 18 punti in tutto, tra i quali svetta proprio il provvedimento che riguarda Kiev. Intorno alle 16, però, un nuovo invio: a scomparire dall’elenco dei testi in esame è proprio il decreto Ucraina. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Argomenti simili trattati di recente
L'Approdo Capraia Isola - facebook.com Vai su Facebook
Slitta approdo in Cdm del decreto Ucraina. I dubbi della Lega - Il decreto per prorogare l’autorizzazione a cedere mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari all’Ucraina diventa un caso ancora ... msn.com scrive
Caos liste, il Quirinale frena sul decreto E Berlusconi fa slittare il Cdm a oggi - Dopo una febbrile giornata di trattative il premier incontra il Capo dello Stato e rinvia a oggi il Consiglio dei ministri. Da ilgiornale.it