Recentemente si è parlato di un possibile riavvicinamento tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone. Secondo alcune fonti vicine alla showgirl, lei avrebbe confidato agli amici di aver imparato dagli errori del passato e di non voler ripetere determinate scelte. Restano da capire i dettagli di questa situazione e le reali intenzioni di Belen e Iannone, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.

C’è stato un riavvicinamento tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone? Gli amici della showgirl svelano cosa pensa. Belen Rodriguez e Andrea Iannone da poco si seguono di nuovo sui social, di recente è emerso che si sono risentiti a distanza di anni dalla loro rottura. Il ‘riavvicinamento’ è avvenuto dopo che lui è tornato single, la sua relazione con Elodie infatti è giunta al capolinea anche se i diretti interessati non hanno reso ufficiale l’addio. I rumors fanno sapere che è stato il motociclista a mettersi in contatto con l’ex fidanzata, quando? A capodanno per augurarle un buon anno. Andrea Iannone e Belen Rodriguez (Collage foto Ig @andreaiannone e @belenrodriguezreal) In molti si stanno chiedendo se potrebbe esserci un ritorno di fiamma tra loro, sembra però che questo non accadrà. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

© Bollicinevip.com - Belen Rodriguez e i messaggi di Iannone, agli amici ha detto: “Mai più farò l’errore di…”

Belen smonta il presunto riavvicinamento ad Andrea Iannone: l’errore che non farà mai piùRecenti notizie indicano che Belen Rodriguez ha smentito un possibile riavvicinamento con Andrea Iannone, precisando di aver commesso un errore che non ripeterà.

Belen Rodriguez avrebbe scambiato messaggi privati con Iannone, come avrebbe reagito leiSecondo quanto riportato da Novella 2000, si parla di un possibile scambio di messaggi privati tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: La nuova casa di Belen Rodriguez in centro a Milano; Sono stata malissimo, Belen bloccata dall'influenza. Poi, il commento sul vaccino; Belen Rodriguez e il pensiero no-vax: Sto male da quando ho fatto il vaccino, mi curo con le flebo di vitamine; Belén Rodriguez cambia casa un'altra volta con i figli: tutto quello che sappiamo.

Iannone e Belen, messaggi privati: la risposta della RodriguezIannone e Belen, messaggi privati: la risposta della Rodriguez. Scopri le novità sul mondo della tv e del gossip, con un occhio ... blogtivvu.com

Belen Rodriguez e Andrea Iannone, lui le ha mandato dei messaggi privati!Belen Rodriguez e Andrea Iannone, cosa bolle in pentola? Lo sportivo torna a seguire la showgirl argentina sui social e sembra che abbia provato a riprendere i contatti, inviandole messaggi privati. comingsoon.it

Buongiorno da Belen Rodriguez - facebook.com facebook