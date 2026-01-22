Il match tra Bayern Monaco e Augsburg si svolgerà sabato 24 gennaio 2026 alle ore 15:30. In questa occasione, analizzeremo le formazioni, le quote e i pronostici, offrendo un quadro chiaro e obiettivo di una sfida importante per la squadra di Kompany. Dopo la recente vittoria in coppa, il Bayern si prepara a confrontarsi con un avversario che vuole mettere in difficoltà i campioni di Germania.

Uscito trionfalmente dall’ennesima fatica di coppa il Bayern Monaco dominatore della Bundesliga è impegnato nel derby bavarese contro l’Augsburg. L’Union St. Gilloise non ha rappresentato un grosso ostacolo per la squadra di Kompany che ha liquidato l’impegno senza troppi problemi blindando il secondo posto e la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Solo l’Arsenal è stato capace di fermare Kane e compagni in . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Bayern Monaco-Augsburg (sabato 24 gennaio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici. Derby bavarese per la squadra di Kompany

Leggi anche: Union Berlin-Bayern Monaco (sabato 08 novembre 2025 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici. Kane in gol a sigillare la vittoria bavarese

Leggi anche: Union Berlin-Bayern Monaco (sabato 08 novembre 2025 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Kane in gol a sigillare la vittoria bavarese

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Bundesliga, Bayern Monaco-Augsburg diretta tv live: lo streaming gratis; Lipsia - Bayern Monaco in Diretta Streaming | DAZN IT; Il Bayern può diventare la squadra con più goal segnati in una singola stagione dei campionati europei. Una media così non si era mai vista; Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky.

Bundesliga, Bayern Monaco-Augsburg diretta tv live: lo streaming gratisLo streaming gratis della gara di campionato Bayern Monaco-Augsburg: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet ... msn.com

Per la piena efficienza ci sarà da attendere ed è anche per questo che Perisic resta un obiettivo, soprattutto se il Psv Eindhoven (che è ventiduesimo e all'ultima giornata del girone affronterà il Bayern Monaco) dovesse uscire dalla Champions League x.com

DOPPIETTA DI KANE E IL BAYERN VOLA Il Bayern Monaco si impone per 2-0 sull’Union SG, mandandolo k.o. Decisiva la doppietta di Harry Kane: prima il colpo di testa al 52’, poi la freddezza dal dischetto, con il rigore concretizzato appena tre minuti - facebook.com facebook