Batman | The Brave and the Bold | Christina Hodson scriverà la sceneggiatura

È stato annunciato che Christina Hodson sarà la sceneggiatrice di Batman: The Brave and the Bold, il nuovo film di DC Studios che presenterà la versione di Batman di James Gunn. L'aggiornamento fornisce dettagli sul progetto, confermando l’impegno della produzione nel portare una narrazione originale e fedele al personaggio. La pellicola si inserisce nel nuovo universo DC, con un focus sulla figura di Bruce Wayne e le sue avventure.

E' arrivato ieri un aggiornamento importante per Batman: The Brave and the Bold, il film DC Studios che introdurrà la versione del Batman di James Gunn. Christina Hodson, sceneggiatrice di Birds of Prey (2020), è stata ufficialmente incaricata di scrivere la sceneggiatura. La notizia ( confermata da varie fonti ) arriva dopo un lungo periodo di sviluppo silenzioso del progetto, che fa parte della nuova era DC Studios guidata da James Gunn e Peter Safran. Hodson porta la sua esperienza con personaggi DC (ha scritto Birds of Prey e Harley Quinn) in un film che si concentrerà su Batman e il suo rapporto con il figlio Damian WayneRobin.

