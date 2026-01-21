the brave and the bold il nuovo film su batman trova la sua sceneggiatrice

DC Studios ha annunciato chi si occuperà dello script del progetto tratto dal fumetto che verrà diretto dal regista Andy Muschietti. Il film The Brave and the Bold, che riporterà sul grande schermo la storia di Batman, ha trovato la sua sceneggiatrice. Sarà infatti Christina Hodson a occuparsi dello script del progetto targato DC Studios che si baserà sull'omonimo fumetto. I dettagli del nuovo film su Batman La regia di The Brave and the Bold è stata affidata ad Andy Muschietti. Tra le pagine del fumetto c'è al centro il rapporto tra Bruce Wayne e Robin. Nel team della produzione ci saranno, ovviamente, James Gunn e Peter Safran, a capo di DC Studio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Batman, James Gunn smentisce gli ultimi rumor su The Brave and the Bold: "Tutte invenzioni"

Jonathan Bailey commenta il fancasting come Batman in The Brave and The Bold

