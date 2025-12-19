LIVE Stella Rossa-Virtus Bologna 0-0 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | inizia la sfida

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-4 Altri due punti per Nwora, che trova il terzo canestro della sua partita. 4-4 Vildoza schiaccia il pallone per Jallow, dimenticato dalla difesa. 4-2 Nwora va a segno in transizione dopo il contropiede sbagliato dalla Virtus. 2-2 Diouf viene servito sotto canestro e trova due punti comodi 2-0 Nwora si appoggia al canestro dalla media distanza e trova i primi punti della partita Moneke esce dal campo toccandosi il flessore della coscia sinistra. Il nigeriano esce dal campo dopo 25 secondi. Si parte!! Il primo possesso è della Virtus Bologna. PRIMO QUARTO 20. 🔗 Leggi su Oasport.it

