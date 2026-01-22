Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca è finita dopo Ballando Atteggiamento cambiato

Dopo la partecipazione a Ballando con le Stelle, si è conclusa l'amicizia tra Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca. L'atteggiamento tra i due è apparso cambiato, mettendo fine a un rapporto che sembrava molto stretto e sincero. La fine di questa collaborazione ha suscitato curiosità e riflessioni sul loro rapporto, ora definitivamente interrotto.

Altro che amore e passione, tra Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca è già finita. Quell’amicizia così intensa e profonda, che aveva fatto sognare più di qualcuno che sperava in un rapporto amoroso, si è bruscamente interrotta dopo la fine di Ballando con le Stelle. Dove, per inciso, la coppia si è classificata al terzo posto nonostante le ottime performance che hanno entusiasmato il pubblico data anche l’età – 68 anni – dell’ex volto Mediaset. Ma cosa è successo di preciso? Perché Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca non sono più amici. Ai follower più attenti non è di certo sfuggito che Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca non compaiano più nei rispettivi profili social. 🔗 Leggi su Dilei.it

“Cosa c’è stato tra noi”. Pasquale La Rocca e Barbara D’Urso, la rivelazione dopo Ballando con le stelleDurante l’ultima edizione di Ballando con le stelle, Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca hanno attirato l'attenzione del pubblico e della stampa.

