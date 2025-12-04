Ballando Pasquale La Rocca accanto a Barbara D’Urso dopo l’infortunio | Ballerai e sarai fantastica

Dilei.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Barbara D’Urso non molla e si prepara ad affrontare la nuova puntata di Ballando con le Stelle nonostante l’infortunio. La conduttrice, che nei giorni scorsi si era fatta male ad un braccio, si è confessata nel corso di Ballando Segreto con Milly Carlucci. Pasquale La Rocca accanto a Barbara D’Urso: il ritorno a Ballando con le Stelle. Di fronte a Milly Carlucci, Barbara D’Urso ha raccontato di essersi sottoposta ad alcuni controlli in ospedale, accompagnata da Pasquale La Rocca con cui ormai è inseparabile. Durante la visita ortopedica è emerso che la conduttrice ha una borsite che si è acutizzata dopo il primo controllo post infortunio, avvenuto il 13 novembre. 🔗 Leggi su Dilei.it

