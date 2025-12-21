Anche Banca Annia pensa alla Città della Speranza | donati oltre 61mila euro

21 dic 2025

Banca Annia mette di nuovo la solidarietà sotto l'albero di Natale. L'istituto di credito cooperativo ha scelto anche quest'anno di trasformare gli omaggi natalizi per soci e dipendenti in un importante gesto di generosità a favore della Fondazione Città della Speranza.La donazione, del valore. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Anche Banca Annia pensa alla Città della Speranza: donati oltre 61mila euro

