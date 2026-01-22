Baldini | Evento in continua crescita spinta importante data dai Giochi Olimpici

Durante la presentazione della Wizz Air Milano Marathon 2026, il campione olimpico Stefano Baldini ha sottolineato come l'evento sia in continua crescita, favorita anche dall’imminente avvio dei Giochi Olimpici, che porranno Milano al centro dell’attenzione internazionale. Questa manifestazione rappresenta un momento importante per lo sport e per la città, consolidando il suo ruolo come polo di eventi di rilievo nel panorama mondiale.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.