Baldini | Evento in continua crescita spinta importante data dai Giochi Olimpici

Durante la presentazione della Wizz Air Milano Marathon 2026, il campione olimpico Stefano Baldini ha sottolineato come l'evento sia in continua crescita, favorita anche dall’imminente avvio dei Giochi Olimpici, che porranno Milano al centro dell’attenzione internazionale. Questa manifestazione rappresenta un momento importante per lo sport e per la città, consolidando il suo ruolo come polo di eventi di rilievo nel panorama mondiale.

A margine della presentazione della Wizz Air Milano Marathon 2026, il campione olimpico Stefano Baldini ha parlato della crescita di questo evento, spinto anche dall'imminente inizio dei Giochi Olimpici che vedranno Milano al centro del mondo sportivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

