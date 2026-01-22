Baldini | Evento in continua crescita spinta importante data dai Giochi Olimpici
Durante la presentazione della Wizz Air Milano Marathon 2026, il campione olimpico Stefano Baldini ha sottolineato come l'evento sia in continua crescita, favorita anche dall’imminente avvio dei Giochi Olimpici, che porranno Milano al centro dell’attenzione internazionale. Questa manifestazione rappresenta un momento importante per lo sport e per la città, consolidando il suo ruolo come polo di eventi di rilievo nel panorama mondiale.
A margine della presentazione della Wizz Air Milano Marathon 2026, il campione olimpico Stefano Baldini ha parlato della crescita di questo evento, spinto anche dall'imminente inizio dei Giochi Olimpici che vedranno Milano al centro del mondo sportivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche: Giochi olimpici invernali, gli aeroporti di Milano official supporter dell'evento
Leggi anche: Futsal Ternana, Gianluca Marini: “Entusiasmo e spinta dai tifosi. L’importante è tornare a riempire il PalaDiVittorio
Baldini, la dinastia continua Alessia, 4x400 da podioAl tris pomeridiano di medaglie reggiane ai campionati italiani d’atletica leggera disputati a Molfetta, quasi nel cuore della notte si è aggiunto il poker di Alessia Baldini. Alessia, figlia di ... ilrestodelcarlino.it
27 Baldini. . 20 gennaio 1993 – 20 gennaio 2026. A 33 anni dalla sua scomparsa, l’estetica di Audrey Hepburn continua a influenzare le passerelle di tutto il mondo. Mentre le altre dive sceglievano l’eccesso, lei sceglieva la sottrazione: un tubino nero perfetta - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.