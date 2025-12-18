Investe un anziano sulle strisce pedonali | 75enne patteggia un anno e mezzo

Un incidente sulle strisce pedonali a Alzano Lombardo ha coinvolto un 75enne, che ha causato una frattura costale a un anziano. Dopo l'incidente, il conducente ha optato per un patteggiamento di un anno e mezzo. Un episodio che richiama l'importanza di rispettare le regole stradali e di prestare attenzione ai pedoni, soprattutto nelle aree frequentate da anziani.

Alzano Lombardo. Ha investito un anziano mentre attraversava sulle strisce pedonali, provocandogli la frattura di diverse costole. Trasportato all’ospedale, il pensionato è deceduto una ventina di giorni dopo a causa di un arresto cardiaco dovuto ai gravi traumi riportati nell’incidente. Mercoledì 17 dicembre il conducente dell’auto, L.G., 75 anni, residente a Bergamo, in udienza preliminare ha patteggiato un anno e mezzo con pena sospesa e non menzione. I fatti risalgono al 17 novembre 2024. Giuseppe Boninelli stava attraversando la via Provinciale, all’incrocio con via Piemonte, all’altezza delle strisce pedonali quando è sopraggiunto L. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

