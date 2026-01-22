Il settore automobilistico globale si trova in una fase di stabilità relativa sui dazi, riducendo alcune tensioni previste all’inizio del 2025. Tuttavia, il 2026 si presenta come un anno con sfide e incertezze, richiedendo attenzione e strategia per affrontare le possibili ripercussioni del mercato e delle politiche commerciali internazionali.

Il settore automobilistico mondiale affronta il 2026 in un contesto meno critico sul fronte dei dazi rispetto a quanto si temeva a inizio 2025, ma con prospettive che restano improntate alla prudenza. È quanto emerge dall’ Industry Credit Outlook 2026 di S&P Global Ratings, che analizza l’evoluzione del settore dal punto di vista del credito. Le pressioni tariffarie si sono attenuate soprattutto per gli OEM (Original Equipment Manufacturer, ovvero i costruttori di veicoli) con una presenza produttiva rilevante negli Stati Uniti. Tuttavia, le strategie messe in campo per compensare i maggiori costi (come la riallocazione della produzione o la rinegoziazione dei contratti di fornitura) richiederanno tempo prima di produrre benefici concreti sui risultati finanziari e sulla qualità creditizia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Auto globale, meno tensioni sui dazi. Ma il 2026 sarà un anno complicato

