Oggi agli Australian Open si disputa il match tra Novak Djokovic e Francesco Maestrelli. Nella quinta giornata del torneo di Melbourne, il giovane tennista italiano affronta il campione serbo nel secondo turno. L'incontro sarà trasmesso in diretta tv e streaming, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire da vicino questa sfida importante per il percorso di Maestrelli nel torneo.

(Adnkronos) – Il sogno di Francesco Maestrelli incontra Novak Djokovic. Nella quinta giornata degli Australian Open che comincia nella notte tra oggi, giovedì 22 gennaio, il tennista azzurro sfida il serbo – in diretta tv e streaming – nel secondo turno del torneo di Melbourne. Maestrelli, all’esordio assoluto in uno Slam, ha battuto il francese Terence Atmane in cinque set, mentre Djokovic ha vinto agilmente in tre parziali contro lo spagnolo Pedro Martinez. Nella mattinata italiana toccherà poi a Jannik Sinner, in campo contro l’australiano Duckworth. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Australian Open, oggi Djokovic-Maestrelli – Diretta

Maestrelli scopre in diretta che sfiderà Djokovic agli Australian Open e la sua reazione è impagabileDurante il secondo turno degli Australian Open, Francesco Maestrelli viene informato in diretta televisiva che affronterà Novak Djokovic.

LIVE Maestrelli-Djokovic, Australian Open 2026 in DIRETTA: il qualificato azzurro si regala la sfida dei sogniBenvenuti alla diretta testuale dell'incontro tra Francesco Maestrelli e Novak Djokovic, valido per il secondo turno degli Australian Open 2026.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Novak Djokovic Suffers Neck Injury, Cuts Australian Open Practice Short | TC Live

Argomenti discussi: Djokovic batte Martinez: 100 vittorie a Melbourne; Diretta Djokovic-Martinez oggi, primo turno Australian Open. Live risultato e aggiornamenti; Francesco Maestrelli - Novak Djokovic all’Australian Open 2026: programma, orario e dove vedere la partita · Tennis ATP; Djokovic, buona la prima, poi scherza: Alcaraz e il nuovo servizio? Deve pagarmi i diritti d'autore!.

Diretta Australian Open 2026/ Musetti Sonego streaming video tv: Maestrelli sfida Djokovic! (oggi 22 gennaio)Diretta Australian Open 2026 streaming video tv: il derby Musetti Sonego infiamma il giovedì, ma c'è anche Maestrelli Djokovic oltre a Darderi Baez. ilsussidiario.net

Australian Open, i risultati di oggi: Djokovic, De Minaur e Medvedev al 2° turnoLeggi su Sky Sport l'articolo Australian Open, i risultati di oggi: Djokovic, De Minaur e Medvedev al 2° turno ... sport.sky.it

Chi è James Duckworth, prossimo avversario di Sinner agli Australian Open: l'unico che gli ha fatto saltare i nervi x.com

Cinque italiani protagonisti agli Australian Open: in campo anche Maestrelli e Darderi - facebook.com facebook