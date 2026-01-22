Durante il secondo turno dell’Australian Open 2026, Lorenzo Musetti ha vinto il suo match contro Lorenzo Sonego. In un gesto di riconoscenza, ha dedicato la vittoria al suo coach Simone Tartarini e al preparatore atletico Damiano Fiorucci, entrambi rientrati in Italia per motivi personali. Un pensiero che testimonia il valore del rapporto professionale e umano che lega il tennista al suo team.

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti vince il suo match nel secondo turno dell’Australian Open 2026, contro Lorenzo Sonego, e dedica la sua vittoria a coach Simone Tartarini e al preparatore atletico Damiano Fiorucci, rientrati in Italia per gravi motivi personali. “È stata una partita difficile da preparare, giocare e gestire. Sono orgoglioso di come l’ho affrontata. Il mio coach è dovuto rientrare in Italia per un grave lutto familiare” ha spiegato il toscano dopo ila vittoria, con riferimento all’assenza del suo storico allenatore Simone Tartarini, rientrato in Italia per la morte della madre. A fine match, Musetti ha scritto sulla telecamera un messaggio per lui e per il preparatore Fiorucci: “Per Simo e Damiano”, con un cuore. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Australian Open, la commovente dedica di Musetti a coach Tartarini: “Per Simone e Damiano”

Musetti, Tartarini assente agli Australian Open: allenatore salta match con Sonego per luttoLorenzo Musetti affronta oggi Sonego nel secondo turno degli Australian Open 2026, ma senza il suo allenatore al seguito.

