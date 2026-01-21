Assegno unico nei primi 11 mesi erogati dall' Inps 18,1 miliardi

Nel corso dei primi 11 mesi del 2025, l'INPS ha erogato complessivamente 18,1 miliardi di euro per l’assegno unico e universale per i figli a carico, confermando l’importanza di questa misura per le famiglie italiane. Questi fondi si sommano ai 19,9 miliardi distribuiti nel 2024, evidenziando l’impegno del sistema previdenziale nel sostenere il welfare familiare.

Nei primi undici mesi del 2025 sono stati erogati alle famiglie per l’ assegno unico e universale per i figli a carico 18,1 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,9 miliardi del 2024. Lo si legge nell’ Osservatorio dell’Inps sull'Auu. Nuclei familiari coinvolti e importi medi Sono 6.279.392 i nuclei familiari che hanno ricevuto almeno una volta l’assegno nel 2025, per un totale di 9.935.828 figli. In media mensile nei primi 11 mesi hanno ricevuto l'assegno 5.998.698 famiglie per 9.478.966 figli. L’assegno medio per famiglia nei primi 11 mesi è stato di 273 euro mentre quello per figlio è stato di 173 euro. 🔗 Leggi su Feedpress.me

