Mercoledì 21 gennaio 2026, la serata televisiva ha visto Rai1 e Canale5 competere con programmi di grande ascolto. Tra gli eventi principali,

Nella serata di ieri, mercoledì 21 gennaio 2026, la tv generalista ha visto Rai1 e Canale5 contendersi il pubblico con due programmi di forte richiamo. Su Rai1 Porta a Porta – 30 Anni della Nostra Vita ha registrato 951.000 spettatori con il 7,07% di share, mentre su Canale5 A Testa Alta – Il Coraggio di una Donna ha dominato con 4.087.000 spettatori e uno share del 28,27%. Su Rai2, dopo 25 minuti di Suona la Sveglia (286.000 – 1,38%). Il Collegio ha intrattenuto 284.000 spettatori (1,71%). Su Italia1, l’anteprima di 45 minuti (732.000 – 3,54%) ha preceduto Le Iene presentano: Inside, che ha raccolto 813. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Ascolti TV Total Audience | Mercoledì 21 Gennaio 2026. Boom, La Forza di una Donna al 26.78%

Ascolti TV Total Audience | Mercoledì 10 Dicembre 2025. Uomini e Donne +104K al 26.06%, La Forza di una Donna +72K e Il Paradiso +70KIl panorama televisivo di mercoledì 10 dicembre 2025 si è distinto per ottimi ascolti, con programmi come Uomini e Donne, La Forza di una Donna e Il Paradiso che hanno conquistato migliaia di spettatori.

Ascolti TV Total Audience | Giovedì 8 Gennaio 2026. La Forza di una Donna al 27% +77KNella serata di giovedì 8 gennaio 2026, il programma

