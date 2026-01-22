Ascolti tv mercoledì 21 gennaio | Porta a Porta A testa alta Chi l’ha visto?

Da tpi.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco gli ascolti tv di mercoledì 21 gennaio 2026, con i dati di Auditel e share dei principali programmi. La serata ha visto tra i protagonisti Porta a Porta su Rai 1, insieme a A testa alta e Chi l’ha visto?. Di seguito, i numeri che illustrano la performance degli show più seguiti della giornata.

Ascolti tv mercoledì 21 gennaio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma  più visto in  tv di ieri sera, mercoledì 21 gennaio   2026? Su Rai 1 è andato in onda Porta a Porta. Su Rai 2 Il Collegio. Su Rai 3 Chi l’ha visto? Su Rete 4 Realpolitik. Su Canale 5 A testa alta. Su Italia 1 Le Iene inside. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 21 gennaio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv mercoledì 21 gennaio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Tpi.it

ascolti tv mercoled236 21 gennaio porta a porta a testa alta chi l8217ha visto

© Tpi.it - Ascolti tv mercoledì 21 gennaio: Porta a Porta, A testa alta, Chi l’ha visto?

Ascolti tv mercoledì 14 gennaio: Zamora, A testa alta, Chi l’ha visto?Ecco gli ascolti tv di mercoledì 14 gennaio 2026, con i dati di auditel e share dei principali programmi.

ASCOLTI TV 14 GENNAIO 2026: A TESTA ALTA, ZAMORA, CHI L’HA VISTO, PARTE RISIKOGli ascolti televisivi di mercoledì 14 gennaio 2026 hanno visto la seconda puntata di A Testa Alta, la conclusione di Zamora, il ritorno di Chi l’ha Visto? e il debutto di Risiko.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 21 Gennaio, in prima serata; Programmi in TV stasera 21 gennaio 2026: Porta a Porta 30 anni, A Testa Alta, Chi l’ha visto? e Marsiglia–Liverpool; Ascolti tv ieri mercoledì 14 gennaio chi ha vinto tra A testa alta di Sabrina Ferilli e Zamora di Neri Marcorè; Bruno Vespa monopolizza la prima serata, solo due donne lo contrastano: chi.

Ascolti TV 21 Gennaio 2026: i dati Auditel della prima serataScopri gli ascolti TV di ieri Mercoledì 21 Gennaio 2026. Share, spettatori e programmi più visti della prima serata su Rai, Mediaset e La7. atomheartmagazine.com

ascolti tv mercoledì 21Ascolti tv ieri 21 gennaio 2026: share tv e dati Auditel.Ascolti tv ieri 21 gennaio 2026: i dati sugli ascolti della prima serata di mercoledì 21 gennaio 2026. Auditel e share TV. mam-e.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.