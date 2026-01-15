ASCOLTI TV 14 GENNAIO 2026 | A TESTA ALTA ZAMORA CHI L’HA VISTO PARTE RISIKO

Gli ascolti televisivi di mercoledì 14 gennaio 2026 hanno visto la seconda puntata di A Testa Alta, la conclusione di Zamora, il ritorno di Chi l’ha Visto? e il debutto di Risiko. Questi programmi hanno attirato l’attenzione del pubblico, offrendo diverse opzioni di intrattenimento e informazione. Di seguito, i dati aggiornati sugli ascolti e le performance delle trasmissioni trasmesse nella serata.

ASCOLTI TV 14 GENNAIO 2026 • MERCOLED Ì •. Gli ascolti tv di mercoledì 14 gennaio 2026 con la seconda puntata di A Testa Alta, Zamora, il ritorno di Chi l’ha Visto? e il debutto di Risiko. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina News – x + x Tg1 – x UnoMattina – x Storie Italiane – x Storie Italiane – x É Sempre Mezzogiorno! – x Tg1 – x Tg1 Economia – x La Volta Buona – x La Volta Buona – x Tg1 – x Il Paradiso delle Signore – x Pres. Vita in Diretta – x Vita in Diretta – x Meteo – x L’Eredità – x L’Eredità – x Tg1 – x Cinque Minuti – x Affari Tuoi – x Zamora – x TC – x G – x O – x Zamora – x Porta a Porta + L’Eredità – x + x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x Mattino 5 – x Mattino 5 – x Forum – x Tg5 – x Beautiful – x Io Sono Farah – x Forbidden Fruit – x Uomini e Donne – x La Forza di Una Donna – x Amici di Maria De Filippi – x Dentro La Notizia – x Dentro La Notizia: Le Voci – x Dentro La Notizia: I Saluti – x Caduta Libera – x Caduta Libera – x Tg5 – x Gira La Ruota della Fortuna – x La Ruota della Fortuna – x A Testa Alta: Il Coraggio di Una Donna – x TC – x G – x O – x A Testa Alta: Il Coraggio di Una Donna – x Risiko: Sfide di Potere – x CITOFONARE RAI2 RADDOPPIA E ACCOGLIE UNA AMATA VIP AL FIANCO DI PAOLA PEREGO Goldrake – x La Porta Magica – x Tg2 – x Radio2 Social Club – x Tg2 Italia Europa – x Tg Sport – x I Fatti Vostri – x + x Tg2 – x Tg2 Costume & Società – x Tg2 Medicina 33 – x Ore 14 – x BellaMa’ – x + x La Porta Magica – x Tg Sport – x 911: Lone Star + 9-1-1 – x + x Tg2 – x Tg2 Post – x 2 Hearts: Intreccio di Destini – x 2 Hearts: Intreccio di Destini – x Gli Occhi del Musicista – x Magnum P. 🔗 Leggi su Bubinoblog

