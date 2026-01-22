ascolti tv a testa alta supera i 4 mln e annienta porta a porta

Gli ascolti televisivi di questa settimana evidenziano il successo di Sabrina Ferilli con

Gli ascolti tv mostrano il grande trionfo di Sabrina Ferilli con A Testa Alta, bene anche Chi l'ha visto, male Porta a Porta Trionfo per A Testa Alta che chiude ottenendo ottimi ascolti tv, superando i 4 milioni di telespettatori: Sabrina Ferilli dà il via alla stagione delle fiction Mediaset con grandi risultati. Malissimo lo speciale di Porta a Porta che ha permesso alla concorrenza di giocare facile e che è stato battuto perfino da Chi l’ha visto. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Ascolti tv ieri (21 gennaio): finale da urlo per Sabrina Ferilli, Sciarelli meglio di Vespa e del flop di Porta a PortaA Testa Alta chiude al 28,2% di share e oltre i 4 milioni di spettatori, Rai 1 sotto il milione, Chi l’ha Visto 8,7%, Il Collegio crolla: tutti i dati Auditel ... libero.it

Ascolti tv 21 gennaio: chi ha vinto tra Speciale Porta a Porta e A testa alta, i dati di Affari Tuoi e La RuotaGli ascolti tv della serata di mercoledì 21 gennaio 2026. Su Rai1 è andata in onda una puntata speciale di Porta a Porta, mentre su Canale 5 spazio all'ultima ... fanpage.it

«Per Virginia le sfide non finiscono mai. » A testa alta ha davvero sorpreso tutti: la serie con Sabrina Ferilli, pur tra molte polemiche, ha ottenuto risultati sorprendenti nelle sue prime due puntate, con ascolti vicini ai 4 milioni di telespettatori, a volte un po’ sopra - facebook.com facebook