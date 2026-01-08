Gli ascolti di mercoledì 7 gennaio 2026 mostrano i risultati di Rai1 con il film

Gli ascolti di mercoledì 7 gennaio 2026. I dati Auditel di Rai1 con il film tv Tempi supplementari e Canale 5 con la fiction A testa alta,. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Ascolti tv 7 gennaio 2026: Purché finisca bene – Tempi supplementari, A testa alta, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna (29.5%) | Dati Auditel

Leggi anche: Ascolti tv 24 ottobre: chi ha vinto tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, i dati di Affari Tuoi

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Ascolti tv ieri 6 gennaio: boom (e rivincita) De Martino, Affari Tuoi dilaga in prima serata; Ascolti tv ieri martedì 6 gennaio chi ha vinto tra Affari Tuoi e Lotteria Italia, Barbie e Il grande giorno; Ascolti tv 6 gennaio: chi ha vinto tra Affari Tuoi Speciale Lotteria Italia e Barbie; Pagelle Ascolti tv martedì 6 gennaio: De Martino si prende tutto, lo speciale di Affari Tuoi batte Gerry Scotti e Barbie.

Ascolti tv 7 gennaio: chi ha vinto tra Tempi supplementari e A testa alta, i dati di Affari Tuoi e La Ruota della fortuna - I dati Auditel di Rai1 con il film tv Tempi supplementari e Canale 5 con la fiction A testa alta, ... fanpage.it