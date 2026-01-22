Arianna Scommegna interpreta Santa Paola Elisabetta Cerioli in occasione del 210° anniversario della sua nascita

Nel 2026, la Famiglia di Santa Paola Elisabetta Cerioli ricorda il 210° anniversario della nascita della fondatrice. Arianna Scommegna interpreta questa figura significativa, contribuendo a mantenere viva la memoria del suo apporto e del suo esempio. Un momento di riflessione e di valorizzazione della storia di Santa Paola Elisabetta Cerioli, che invita a conoscere e condividere il suo lascito.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.