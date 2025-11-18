Didattica d' innovazione | a Bari un meeting dedicato alle nuove tecnologie per il mondo dell' Education
Un pomeriggio di confronto sulle nuove opportunità per l’innovazione dell’Education e sulle prospettive della filiera tecnologica e tecnico-professionale: sono questi i temi al centro di “Laboratori 4.0”, il meeting che si terrà Venerdì 21 novembre, a partire dalle ore 15.30, presso l’Auditorium. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Studenti del Curie protagonisti a Varese con workshop sull’innovazione didattica durante MEET School. - facebook.com Vai su Facebook
Didattica, innovazione e metodo: il laboratorio virtuale come spazio di ricerca Vai su X
Didattica d'innovazione: a Bari un meeting dedicato alle nuove tecnologie per il mondo dell'Education - L'appuntamento in programma venerdì 21 novembre nei laboratori tecnologici dell’Apulia Digital Lab ... Secondo baritoday.it
Dalla ricerca alla didattica: il rettore Bellotti presenta la nuova squadra di delegati di Uniba - A comporre la nuova governance 50 delegati, impegnati su sette diverse aree: "Modello basato sulla collaborazione, sulla valorizzazione delle competenze e sulla capacità di trasformare le sfide in opp ... Segnala baritoday.it
Bari future pulse: l’ateneo barese al centro dell’innovazione imprenditoriale giovanile Seconda edizione del festival - Venerdì 7 novembre, presso l’Aula Magna Aldo Cossu dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro si è tenuta la seconda edizione del Bari Future Pulse – Festival dell’Imprenditoria Giovanile, ideato d ... Scrive noinotizie.it