Anima Holding il nuovo ceo è Saverio Perissinotto

Anima Holding, importante realtà nel settore del risparmio gestito in Italia, si appresta a nominare Saverio Perissinotto come nuovo amministratore delegato. Questa scelta segna un passo importante per l’azienda, che punta a rafforzare la propria posizione nel mercato. La nomina di Perissinotto rappresenta un’opportunità per consolidare le strategie di crescita e innovazione del gruppo, nel rispetto delle dinamiche del settore finanziario.

Anima Holding, tra i principali operatori italiani nel settore del risparmio gestito, è vicina alla nomina di Saverio Perissinotto come nuovo amministratore delegato. In una nota, senza fare nomi, Anima Holding ha spiegato che in corso il processo di cooptazione nel board e la nomina del nuovo ceo, secondo «le procedure interne e le prassi di corporate governance», aggiungendo di aver ricevuto Banco Bpm, azionista di riferimento, «una candidatura per il ruolo», cioè quella di Perissinotto. La nomina avverrà nel prossimo cda, convocato per il 26 gennaio. Il nuovo ceo assumerà l’incarico a partire da febbraio, quando lascerà la presidenza di Eurizon Capital, la società di gestione del risparmio del gruppo Intesa Sanpaolo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

