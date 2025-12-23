Nuovo assetto ai vertici di Graziella Holding

. Il gruppo aretino ha ridisegnato la propria governance per rispondere alle sfide del mercato globale di sviluppo tecnologico, digitalizzazione e sostenibilità, puntando su una riorganizzazione ai vertici manageriali finalizzata alla valorizzazione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

