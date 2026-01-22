anguissa ci riprova

Dopo l'eliminazione in Europa, il Napoli si concentra sulla prossima sfida di campionato, affrontando la Juventus. La squadra napoletana si prepara a una delle sette gare di gennaio, in un periodo intenso che richiede concentrazione e continuità. La partita rappresenta un momento importante nel percorso stagionale, con l'obiettivo di mantenere il ritmo e consolidare la posizione in classifica.

E adesso la Juventus. Il Napoli volta pagina dopo la notte europea di Copenaghen e si prepara alla settima delle nove partite del mese di gennaio, nel pieno di un tour de force che non concede tregua. Gli azzurri riprenderanno oggi gli allenamenti a Castel Volturno per iniziare a costruire la sfida di domenica alle ore 18 all'Allianz Stadium. Lo racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, facendo il punto sulla situazione dell'infermeria e sulle possibili scelte di Antonio Conte. L'elenco degli indisponibili resta lungo, ma rispetto all'ultimo impegno di Champions si registra qualche segnale positivo.

Argomenti discussi: Lukaku è sparito di nuovo, per Anguissa c'è un tira e molla: gli aggiornamenti; Napoli, la psicosi infortuni e i sussurri su una tensione crescente tra staff tecnico e sanitario (Repubblica).

L'attaccante azzurro non ce l'ha fatta a recuperare per l'Inter e ci riprova per il match di dopodomani