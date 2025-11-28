Antonino Monteleone ci riprova su RaiPlay
Fuori dai giochi, ma non del tutto. Antonino Monteleone, reduce dai flop della scorsa stagione su Rai 2 con L’Altra Italia, in prima serata, e Linea di Confine, in seconda, torna in onda questa volta su RaiPlay con Vite sulla Linea di Confine. Un nuovo progetto composto da sei puntate disponibile a cadenza settimanale sulla piattaforma streaming Rai a partire da oggi – 28 novembre – per raccontare la vita di sei personaggi che hanno fatto la storia del Paese: Diego Armando Maradona, Piersanti Mattarella, Carlo Urbani, Franca Viola, Moana Pozzi e Oriana Fallaci. Le sei vite sono ripercorse e ricostruite in altrettante monografie, attraverso le immagini di repertorio dell’archivio delle Teche Rai e con il lavoro degli inviati sul campo, mentre in studio Antonino Monteleone è accompagnato da un ospite, protagonista o testimone della storia raccontata. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
