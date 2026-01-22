Angelo Maggi in Questo Amore all' Accademia Filarmonica Romana

L’Accademia Filarmonica Romana ospiterà dal 13 al 15 febbraio l’anteprima nazionale di “Questo Amore”, opera scritta e diretta da Angelo Maggi. Attore, doppiatore e regista, Maggi porta in scena un progetto che combina sensibilità artistica e profondità espressiva, offrendo un’occasione di riflessione e approfondimento sul tema dell’amore. La manifestazione si svolgerà nella Sala Casella, presentando un evento di rilevanza culturale.

"A testa alta", una serie modesta da far rabbrividire "Boris". Eppure magnetica Uno spettacolo che nasce dal desiderio di raccontare e indagare l’amore in tutte le sue forme, nelle sue contraddizioni e nelle sue sfumature più intime e universali: “L’ho fatto per amore”. Quante volte abbiamo sentito questa frase? L’abbiamo usata come scudo, come una benedizione: il sacrificio di una madre, la mano tesa di un amico, l’amore come dono. Ma talvolta, questa stessa frase ci torna indietro come un’eco deforme, privata della sua luce. L’amore vero non stringe, non ferisce, non trattiene. E’ rispetto, è libertà, è la forza di lasciar andare.🔗 Leggi su Romatoday.it

