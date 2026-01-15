Accademia Filarmonica | nuovi concerti vocali

L’Accademia Filarmonica di Bologna annuncia i nuovi concerti vocali programmati per il 2026. Con una continuità nella linea artistica avviata da Loris Azzaroni, sotto la guida di Piero Mioli si introducono alcune novità nelle attività previste. La stagione promette eventi di qualità, rivolti agli appassionati di musica vocale, confermando il ruolo dell’istituzione come punto di riferimento culturale in città.

L’ Accademia Filarmonica di Bologna ha reso note le tante attività programmate per il 2026. Piero Mioli, succeduto lo scorso luglio a Loris Azzaroni, conferma sostanzialmente la linea impostata dal suo predecessore in 18 anni di attivissima presidenza, con qualche opportuna novità. Poche tuttavia al momento sono le notizie disponibili sul fiore all’occhiello dell’istituzione: quell’ Orchestra Mozart fondata nel 2004 da Claudio Abbado, che dalla morte del Maestro ha sempre faticato a trovare una propria identità a lunga gittata. Si conferma dunque l’impegno sinceramente entusiastico offerto all’Orchestra dall’attuale direttore Daniele Gatti, ma la sua carriera internazionale fittissima gli rende poi difficile ritagliarsi qualche giorno per una pur fugace presenza a Bologna (si parla al momento di una serata a settembre, ma ancora senza data e programma). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

