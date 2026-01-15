Accademia Filarmonica | nuovi concerti vocali
L’Accademia Filarmonica di Bologna annuncia i nuovi concerti vocali programmati per il 2026. Con una continuità nella linea artistica avviata da Loris Azzaroni, sotto la guida di Piero Mioli si introducono alcune novità nelle attività previste. La stagione promette eventi di qualità, rivolti agli appassionati di musica vocale, confermando il ruolo dell’istituzione come punto di riferimento culturale in città.
L’ Accademia Filarmonica di Bologna ha reso note le tante attività programmate per il 2026. Piero Mioli, succeduto lo scorso luglio a Loris Azzaroni, conferma sostanzialmente la linea impostata dal suo predecessore in 18 anni di attivissima presidenza, con qualche opportuna novità. Poche tuttavia al momento sono le notizie disponibili sul fiore all’occhiello dell’istituzione: quell’ Orchestra Mozart fondata nel 2004 da Claudio Abbado, che dalla morte del Maestro ha sempre faticato a trovare una propria identità a lunga gittata. Si conferma dunque l’impegno sinceramente entusiastico offerto all’Orchestra dall’attuale direttore Daniele Gatti, ma la sua carriera internazionale fittissima gli rende poi difficile ritagliarsi qualche giorno per una pur fugace presenza a Bologna (si parla al momento di una serata a settembre, ma ancora senza data e programma). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Accademia Filarmonica: in concerto al Palacultura Sergio Cammariere
Leggi anche: Accademia Filarmonica: torna in città l’Orchestra Siciliana di Clarinetti
Accademia Filarmonica: nuovi concerti vocali; L’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia apre il 2026 con il doppio debutto di Manfred Honeck e Simon Trpceski; SALVA LA NUOVA STAGIONE DELL’OFL: LA CAMPAGNA DONAZIONI VA AVANTI; Mozart a Verona inaugura il 2026 nel segno di Nannerl dal 5 al 10 gennaio.
Accademia Filarmonica: nuovi concerti vocali - Piero Mioli, succeduto lo scorso luglio a Loris Azzaroni, conferma sostanzialmente la linea impostata dal su ... msn.com
Stagione dei concerti all’Accademia Tadini: il programma dell’edizione 2025 - L’Accademia Tadini, incastonata nella suggestiva cornice del Lago d’Iseo, è pronta a inaugurare la sua 98ª stagione dei concerti, un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica ... bergamonews.it
La Filarmonica Romana tra grande musica, giovani e sperimentazione - 204, curata dal direttore artistico Domenico Turi, si apre alla città con una proposta artistica dedicata a un pubblico di tutte le età. rainews.it
L'anno che verrà - Filarmonica G. Puccini, Jam Academy Band - Coro Istituto G. Ungaretti
Anno nuovo, convenzioni nuove È stata attivata la convenzione con Accademia Filarmonica di Messina Gli iscritti beneficeranno dello sconto del 5% sul costo dei biglietti. Info al seguente link https://fondoambiente.it/luoghi/accademia-filarmonica-di-m facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.