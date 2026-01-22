Amici Lorenzo e Michele in crisi Valentina tornerà?

A Amici, il talent show di Maria De Filippi, si sta vivendo un periodo di difficoltà tra gli allievi di canto, con Lorenzo e Michele in crisi. In questa fase, il percorso dei giovani artisti si confronta con sfide che influenzano il loro sviluppo e la loro presenza nel programma. La questione della possibile riapertura di Valentina resta aperta, mentre il pubblico segue con attenzione le vicende dei concorrenti.

Roma, 21 gennaio 2026 - Giorni duri per gli allievi di canto della scuola di Amici. Il talent show di Maria De Filippi sta mostrando ai telespettatori un momento di grande difficoltà da parte soprattutto dei cantanti. In tre, infatti, negli ultimi giorni, stanno attraversando un periodo impegnativo: Valentina, Michele e Lorenzo. Amici, lascia anche Michelle: annus horribilis per il talent show Il compito di Rudy Zerbi a Lorenzo. “Se ti incontrassi in giro, non ti riconoscerei sentendoti cantare”: un commento che colpisce. Senza dubbio in negativo. Quello pronunciato da Rudy Zerbi nei confronti di Lorenzo, allievo della squadra di Lorella Cuccarini, durante la puntata di Amici andata in onda domenica 18 gennaio su Canale 5 non ha lasciato indifferenti insegnante, pubblico e lo stesso cantautore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Amici 25, l’allieva Valentina lascia momentaneamente la scuolaValentina, allieva di Amici 25, ha deciso di lasciare temporaneamente la scuola.

