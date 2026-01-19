Amici 25 l’allieva Valentina lascia momentaneamente la scuola

Valentina, allieva di Amici 25, ha deciso di lasciare temporaneamente la scuola. La sua volontà di interrompere l’esperienza è stata comunicata durante la registrazione dell’ultima puntata. Per ora, non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni di questa scelta. La situazione sarà aggiornata con eventuali sviluppi futuri.

La puntata del daytime di Amici 25 è stata decisamente movimentata oggi. Subito dopo la maglia rossa ottenuta nella puntata del pomeridiano di domenica, Valentina è andata in crisi. Per tale ragione ha chiesto di potersi confrontare con il suo insegnante di riferimento, Rudy Zerbi. La cantante ha manifestato i suoi dubbi confidando di essersi divertita durante la sua esibizione ma: "Ho tanta confusione nella mia testa", ha ammesso. Dal canto suo l'allieva di Amici 25 ha aggiunto che cerca sempre di dare del suo meglio anche quando ha la maglia rossa. Il suo insegnante l'ha spronata a tirare fuori le sue emozioni senza alcun timore e raccontare cosa le passa per la testa.

