Anticipazioni Amici del 23 novembre tre nuovi ingressi nella scuola
Torna l’appuntamento della domenica con Amici di Maria De Filippi su Canal 5. La puntata del 23 novembre si concentra sulle gare di canto e ballo che stanno definendo i futuri eliminati e sui soliti e infuocati scontri tra i professori, pronti a. Le anticipazioni rivelano che la classifica del canto è stata ribaltata, mentre in ballo le critiche di Alessandro Celentano non risparmiano nessuno. Amici, le anticipazioni del 23 novembre: tre nuovi ingressi nella scuola. Grandi novità nella scuola più famosa e longeva della tv: la puntata di domenica 23 novembre vedrà l’ingresso di tre nuovi allievi, i cantanti Lorenzo ed Elena e la ballerina di danza classica Giorgia, che dovranno scegliere i loro insegnanti. 🔗 Leggi su Dilei.it
Altre letture consigliate
Amici 25, ospiti e anticipazioni della nona puntata del pomeridiano (23 novembre) - facebook.com Vai su Facebook
Amici 25, anticipazioni: tre nuovi ingressi, un'allieva in lacrime e Rudy Zerbi si ricrede - Anche oggi, domenica 23 novembre 2025, appuntamento imperdibile con Amici, talent di Maria De Filippi: giudici, ospiti, sfide e spoiler sulle eliminazioni. Scrive libero.it
Anticipazioni Amici di Maria De Filippi 23 novembre: gli ospiti - Cosa succederà ad Amici di Maria De Filippi viste le anticipazioni per domenica 23 novembre 2025? Secondo superguidatv.it
Amici 25, anticipazioni puntata del 23 novembre: tre nuovi allievi, l’esito delle sfide e gli ospiti - Le anticipazioni della puntata di Amici di Maria De Filippi, registrata oggi, che andrà in onda domenica 23 novembre, dalle 14 su Canale5: attenzione ... fanpage.it scrive