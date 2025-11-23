anticipazioni amici del 23 novembre tre nuovi ingressi nella scuola

Torna l’appuntamento della domenica con Amici di Maria De Filippi su Canal 5. La puntata del 23 novembre si concentra sulle gare di canto e ballo che stanno definendo i futuri eliminati e sui soliti e infuocati scontri tra i professori, pronti a. Le anticipazioni rivelano che la classifica del canto è stata ribaltata, mentre in ballo le critiche di Alessandro Celentano non risparmiano nessuno. Amici, le anticipazioni del 23 novembre: tre nuovi ingressi nella scuola. Grandi novità nella scuola più famosa e longeva della tv: la puntata di domenica 23 novembre vedrà l’ingresso di tre nuovi allievi, i cantanti Lorenzo ed Elena e la ballerina di danza classica Giorgia, che dovranno scegliere i loro insegnanti. 🔗 Leggi su Dilei.it

