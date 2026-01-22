Alla scoperta delle professioni ferroviarie | i manager Fs incontrano 200 studenti napoletani

Gli studenti delle classi quinte del Politecnico Fermi-Gadda di Napoli hanno partecipato a una giornata dedicata alle professioni ferroviarie, promossa dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. L'iniziativa ha offerto un'opportunità di orientamento e approfondimento sulle diverse figure professionali presenti nel settore ferroviario, favorendo un dialogo diretto con i manager di FS e offrendo una panoramica sulle opportunità di carriera nel mondo delle ferrovie.

Circa 200 studenti delle classi quinte del Polotecnico Fermi-Gadda di Napoli sono stati protagonisti di una giornata immersiva dedicata alla formazione, all’orientamento e alla scoperta delle professioni del mondo ferroviario, promossa dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. L’iniziativa si è svolta questa mattina a Napoli in occasione del primo appuntamento di “Fs nelle scuole per Milano Cortina 2026”, il programma di incontri organizzato in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 e rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Nel corso dell’incontro, Giuseppe Inchingolo, chief corporate affairs, communication & sustainability officer di Fs, ha illustrato agli studenti la partnership tra il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e Milano Cortina 2026, evidenziando la forte convergenza tra i valori dello sport olimpico e quelli che da sempre caratterizzano il Gruppo, con particolare attenzione alle nuove generazioni.🔗 Leggi su Ildenaro.it

