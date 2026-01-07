Abruzzo in Movimento | L' aumento delle tariffe ferroviarie incide pesantemente sui bilanci di lavoratori e studenti
L'inizio del nuovo anno in Abruzzo porta con sé sfide per il trasporto pubblico regionale. L'aumento delle tariffe ferroviarie grava sui bilanci di lavoratori e studenti, mentre i servizi offerti non migliorano in modo proporzionale. Questa situazione evidenzia la necessità di un'attenzione più concreta alle esigenze di mobilità nella regione, affinché siano garantiti servizi più efficaci e sostenibili per tutti i cittadini.
L'inizio dell'anno nuovo è all'insegna delle criticità per il trasporto pubblico regionale in Abruzzo, dove all’aumento delle tariffe ferroviarie non corrisponde un servizio di qualità. A segnalarlo è il comitato Abruzzo in Movimento esprimendo forte preoccupazione per il recente adeguamento. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
