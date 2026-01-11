Corso per cameriere ai piani al via a Tremezzina il Flex d’Hotel | formazione pratica e inserimento lavorativo
A Tremezzina, a fine gennaio 2026, partirà il corso “Cameriere Flex d’Hotel” presso ENFAPI. Il percorso offre formazione pratica e opportunità di inserimento lavorativo nel settore dell’ospitalità, con un focus specifico sulla figura del cameriere ai piani. Un’opportunità per chi desidera sviluppare competenze professionali in un settore in continua evoluzione, attraverso un percorso mirato e orientato al mercato del lavoro.
Prenderà il via a fine gennaio 2026, presso la sede ENFAPI di Tremezzina, il nuovo corso di formazione “Cameriere Flex d’Hotel”, pensato per chi desidera intraprendere un percorso professionale nel settore dell’ospitalità alberghiera, con un’attenzione particolare alla figura del cameriere ai. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Un corso per diventare cameriere ai piani: lo organizza la Provincia di Como e si farà pratica all'hotel Musa.
Un corso per diventare cameriere ai piani: lo organizza la Provincia di Como e si farà pratica all’hotel Musa - Prenderà il via a partire da fine gennaio 2026, presso la sede di ENFAPI Tremezzina, il nuovo corso di formazione “Cameriere Flex d’Hotel”, rivolto a tutte le persone interessate a intraprendere un pe ... comozero.it
