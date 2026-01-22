aggredice la ausiliare del traffico condannato per resistenza e lesioni

Mauro Guzzini, 56 anni di Recanati, è stato condannato a sette mesi di reclusione per aver aggredito un’ausiliare del traffico durante un controllo. L’uomo ha resistito al controllo, spintonando e colpendo la funzionaria, strappandole il telefono di servizio, che ha poi gettato e calpestato. La sentenza è stata pronunciata per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

Spintona e colpisce una ausiliare del traffico che stava controllando le auto in sosta, strappandole dalle mani il telefono di servizio, gettandolo a terra e calpestandolo: per questo è stato condannato a sette mesi un recanatese di 56 anni, Mauro Guzzini, finito sotto processo per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni. L’episodio era avvenuto il 3 febbraio 2022, a Recanati. Il 56enne se l’era presa con una 50enne, in servizio come ausiliare del traffico, per opporsi mentre lei stava accertando delle violazioni relative alla sosta lungo viale Battisti. Dopo aver notato la donna in divisa in prossimità della sua auto parcheggiata, le aveva urlato contro, poi la aveva spintonata e la aveva colpita con dei pugni sulle braccia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

