Affitti troppo cari gli ex coniugi hanno trovato casa | Una splendida notizia

Gli ex coniugi Rossana Franciosi e il suo ex marito hanno finalmente trovato una sistemazione abitativa, dopo aver affrontato difficoltà nel trovare un affitto accessibile. La notizia rappresenta un passo importante per loro, offrendo una soluzione stabile e dignitosa. Questa vicenda evidenzia le sfide legate ai costi degli affitti e l’importanza di trovare soluzioni adeguate per chi si trova in situazioni di difficoltà abitativa.

Lucca, 22 gennaio 2026 – Cercava casa disperatamente, la signora Rossana Franciosi che per questo aveva lanciato il suo appello nei giorni scorsi sul nostro giornale. Un caso che ha suscitato anche l’interesse della redazione di Mediaset e di Rete 4 in particolare. Una storia che ha fatto parlare, anche perché aveva visto il felice ricongiungimento – non affettivo ma fattuale – della signora con l’ex marito. Ex coniugi tornano a vivere insieme. “Lui è rimasto solo, e io solo non ce lo lascio. I nostri rapporti sono sempre stati buoni, all’epoca ci eravamo separati in modo consensuale – aveva detto – L’amore non c’è più ma vivere insieme vuol dire aiutarsi anche, perché no, per far fronte al caro affitti mettendo insieme la sua pensione e il mio stipendio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

L’affitto è troppo caro, ex coniugi tornano sotto lo stesso tetto: “Così possiamo permetterci una casa dignitosa”In un contesto di crescente aumento degli affitti, due ex coniugi di Lucca hanno deciso di condividere nuovamente una casa, trovando in questa soluzione un modo per affrontare le spese e mantenere una vita dignitosa.

