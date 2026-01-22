affari tuoi stefano de martino svela il segreto di miriam il finale sorprende

Stefano De Martino è tornato a condurre Affari Tuoi il 22 gennaio, pochi giorni dopo la perdita del padre. La puntata ha mescolato momenti di leggerezza a suspense, con una partita ricca di colpi di scena. Durante l'episodio, De Martino ha condiviso un particolare segreto su Miriam, sorprendendo il pubblico con un finale inaspettato.

Stefano De Martino torna in onda a pochi giorni dalla scomparsa del padre. Il conduttore ha guidato la puntata del 22 gennaio di Affari Tuoi, regalando momenti di spensieratezza al pubblico, ma anche tanto suspense con una partita appassionante e ricca di colpi di scena. Affari Tuoi, Miriam prova a vincere per sposarsi. A giocare nella puntata del 22 gennaio di Affari Tuoi, Miriam dalla Basilicata arrivata in studio insieme al compagno Francesco. I due hanno spiegato a Stefano De Martino di essere legati da otto anni, dal loro amore sono nate due figlie. La coppia, come raccontato dal conduttore, è divisa sulla “questione matrimonio”. 🔗 Leggi su Dilei.it

