AEW | Collision cancellato ad Arlington per maltempo cambio di programma

L'evento AEW Collision previsto per il 25 gennaio all'Esports Stadium di Arlington è stato cancellato a causa delle condizioni meteorologiche avverse. La promozione ha comunicato il cambio di programma, interrompendo temporaneamente le attività programmate. La decisione è stata presa nel rispetto delle normative di sicurezza, garantendo l'incolumità di atleti e spettatori. Resta aggiornati per eventuali comunicazioni e nuove date future.

La AEW ha dovuto fare i conti con il maltempo e annullare l'evento di Collision previsto per sabato 25 gennaio all' Esports Stadium di Arlington, in Texas. Una violenta tempesta invernale sta per colpire l'area di Dallas con neve e ghiaccio, costringendo la compagnia a rivedere i propri piani. L'area di Dallas e Arlington si prepara ad affrontare una nevicata tra i 12 e i 20 centimetri, con il rischio concreto di bloccare l'intera città. Secondo quanto riportato da PWInsider, numerosi eventi previsti per il weekend nella zona sono già stati rinviati o cancellati. L' Esports Stadium di Arlington ospita la AEW già da diverse settimane come parte di una delle ormai classiche "residenze" della compagnia in varie arene del paese.

