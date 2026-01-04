Scorpio Sky non parteciperà all’episodio di AEW Collision del 3 gennaio 2026 a causa di problemi fisici. L’atleta non ha ricevuto l’idoneità medica necessaria per affrontare Shelton Benjamin, interrompendo così il suo coinvolgimento nello show. Questa assenza si inserisce in un momento di incertezza sulle sue condizioni di salute e sul suo ritorno in scena.

Scorpio Sky non ha ricevuto l’idoneità medica per competere nella puntata di AEW Collision del 3 gennaio 2026, dove avrebbe dovuto affrontare Shelton Benjamin. L’annuncio è arrivato pochi minuti prima dell’inizio dello show direttamente dal presidente della AEW, Tony Khan, tramite i social media. Al posto di Scorpio Sky è stato inserito il suo compagno degli SkyFlight, Dante Martin, che ha dato vita a un match di buon livello contro l’ex stella della WWE, pur uscendo sconfitto. L’ultimo match di Scorpio Sky risale al 6 dicembre, nella puntata di ROH on HonorClub, dove ha partecipato a un eight-man tag team match. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Problemi fisici per Scorpio Sky, salta Collision

