A San Gimignano si registrano sempre più frequenti avvistamenti di lupi nelle campagne circostanti. Accanto a cinghiali e caprioli, questi animali costituiscono una presenza crescente nel territorio. La situazione solleva preoccupazioni per la convivenza tra la fauna selvatica e le attività umane, richiedendo attenzione e monitoraggio continuo per garantire la sicurezza e la tutela dell’ambiente locale.

Cinghiali, caprioli e lupi sono loto i nuovi e ultimi residenti nei boschi nei boschi nei dintorni di San Gimignano. Lo confermano gli ultimi ‘incontri’ piuttosto ravvicinati e gli avvistamenti dei lupi ormai quasi ‘di casa’ da queste parti. Lo commentano in paese le popolari voci delle squadre dei cacciatori delle battute al cinghiale delle torri perché sostengono "sia di gruppi degli ungulati e dei caprioli, in questa stagione venatoria – sostengono – ne sono rimasti in giro quasi la metà delle precedenti battute di caccia. Intendiamoci sono sempre tanti con danni alle coltivazioni, alle radici dei vigneti e a tutto quello che trovano un po’ dappertutto". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A San Gimignano è allarme lupi! Avvistamenti sempre più frequenti nelle campagne vicino alla città

Sempre più lupi vicino alle città. “Nessun allarme, ma serve cautela”Recenti segnalazioni indicano la presenza di un branco di lupi nelle vicinanze di zone abitate, come nel territorio di Sesto Fiorentino.

Leggi anche: Avvistamenti di lupi vicino alla città, Zinni: “Specie protetta, il Comune non può intervenire ma informerà i cittadini”

