Anche Tosca D’Aquino sul palco dell’Accademico di Bagni di Lucca

Tosca D’Aquino sarà protagonista sul palco dell’Accademico di Bagni di Lucca nello spettacolo “La patente – ‘u picciu” di Luigi Pirandello, adattato da Fulvio Cauteruccio. L’appuntamento è previsto per sabato 7 febbraio alle ore 21. Un’occasione per assistere a una rappresentazione teatrale che unisce talento e tradizione, in un contesto culturale di rilievo nella città.

“La patente – ‘u picciu“ di Luigi Pirandello, nell’adattamento di Fulvio Cauteruccio è lo spettacolo atteso sul palco del Teatro accademico di Bagni di Lucca per sabato 7 febbraio alle 21.15. La Patente di Luigi Pirandello è un testo breve ma straordinariamente ricco di modernità. Cauteruccio porta in scena un lavoro che combina la tradizione dell’attore con le potenzialità dell’ intelligenza artificiale, in un dialogo innovativo tra tecnologia e arte. In cartellone, a seguire, “Lu santu jullare Francesco“ di Dario Fo, con Ugo Dighero, una fabulazione sulla vita del santo di Assisi che riprende nel virtuosistico e teatralissimo linguaggio del grammelot gli stili e le forme del narrare del mitico Mistero Buffo dell’autore Premio Nobel. 🔗 Leggi su Lanazione.it

