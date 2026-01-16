Tosca D’Aquino sarà protagonista sul palco dell’Accademico di Bagni di Lucca nello spettacolo “La patente – ‘u picciu” di Luigi Pirandello, adattato da Fulvio Cauteruccio. L’appuntamento è previsto per sabato 7 febbraio alle ore 21. Un’occasione per assistere a una rappresentazione teatrale che unisce talento e tradizione, in un contesto culturale di rilievo nella città.

“La patente – ‘u picciu“ di Luigi Pirandello, nell’adattamento di Fulvio Cauteruccio è lo spettacolo atteso sul palco del Teatro accademico di Bagni di Lucca per sabato 7 febbraio alle 21.15. La Patente di Luigi Pirandello è un testo breve ma straordinariamente ricco di modernità. Cauteruccio porta in scena un lavoro che combina la tradizione dell’attore con le potenzialità dell’ intelligenza artificiale, in un dialogo innovativo tra tecnologia e arte. In cartellone, a seguire, “Lu santu jullare Francesco“ di Dario Fo, con Ugo Dighero, una fabulazione sulla vita del santo di Assisi che riprende nel virtuosistico e teatralissimo linguaggio del grammelot gli stili e le forme del narrare del mitico Mistero Buffo dell’autore Premio Nobel. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Anche Tosca D’Aquino sul palco dell’Accademico di Bagni di Lucca

Leggi anche: Elena Bucci porta sul palco la storia di Tosca Casadio: una partigiana tra Russi e Roma

Leggi anche: Sul palco del Comunale c’è Tosca. Un personaggio contemporaneo che sa reagire alle angherie"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Tosca porta «D'altro canto - Napoli» sul palco dell'Auditorium con Servillo, Rossi, Barra e Raiz - È dedicato a Napoli, il secondo appuntamento di Tosca come artista residente del 2024 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. video.corriere.it

La commedia “Cena con sorpresa” arriva al Teatro Dino Buzzati di Belluno il 24 gennaio. In scena Tosca D’Aquino e Simone Montedoro in una storia di relazioni e segreti familiari. facebook